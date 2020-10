Nettuno. Alicandri chiede chiarimenti alla Segretaria Comunale su collaboratore risultato positivo al Covid

Spett.le

Segretario Comunale

D.ssa Noemi Spagna Musso

E p.c.

Sindaco di Nettuno

Ing. Alessandro Coppola

Oggetto: Disposizioni anti-Covid – caso di link epidemiologico

In merito alla notizia che un collaboratore dell’Ente, risultato positivo al test del Covid-19, sia entrato in contatto con diversi uffici dello sede principale del Comune, sembra in assenza poi dei previsti DPI

SI CHIEDE

di aver contezza dei fatti accaduti, anche alla luce della chiusura di interi settori dell’Ente in attesa dei rituali tamponi e verifiche cliniche all’uopo, verificando inoltre quanti link si siano sviluppati nel frattempo, anche visionando le registrazioni del sistema di sicurezza interno.

Inoltre, si chiede se e come la S.V. abbia fatto rispettare il protocollo Covid previsto dalle norme attuali e chi eventualmente non abbia vigilato a latere, affinché non si creassero le condizioni per un rischio contagio alto; oltre alle normali procedure di sicurezza sul lavoro per i dipendenti dell’Ente, esposti già al rapporto col pubblico, i quali non avevano bisogno di un ulteriore allarme.

Si attende una Sua celere risposta, al fine di verificare e contenere i rischi connessi ad un comportamento che apparirebbe così leggero ed irresponsabile e di venire a conoscenza delle azioni che intende mettere in atto con riferimento sia alla gestione lavorativa dell’ente sia a quella degli organismi politici.

Distinti saluti

Il Consigliere comunale

Dott. Roberto Alicandri