Nettuno. L’opposizione: Si inserisca in bilancio la nostra proposta per andare incontro alle difficoltà dei cittadini

“Come anticipato abbiamo proposto nella commissione bilancio di incrementare lo specifico fondo covid in modo che questi denari possano essere messi a disposizione di tutte le aree del comune per interventi immediati a tutela dei cittadini in difficoltà a causa della pandemia. A questo punto riteniamo che in consiglio comunale non ci dovrebbero essere particolari problemi ad approvare all’unanimità la nostra proposta che ha come unico scopo di venire incontro sia alle difficoltà dei nostri concittadini sia a quelle dell’ente che rischia di dover affrontare minori entrate tributarie. Durante la discussione abbiamo inoltre appreso che nei capitoli di bilancio dovrebbero esserci altre spese non impegnate che siamo assolutamente disponibili ad inserire nell’incremento del fondo covid previsto nel nostro emendamento. Che dire? Attendiamo il consiglio sul bilancio, sperando ancora una volta, che almeno su questi temi ci sia il più ampio consenso possibile. Ci attendiamo quindi che non ci sia una corsa in questi giorni ad impegnare le cifre a disposizione (rendendole quindi indisponibili) perché sarebbe un gravissimo segno di irresponsabilità, ma auspichiamo che ciò non accada perché sarebbe un incomprensibile schiaffo alla città ed ai nettunesi. Ne tantomeno riteniamo utile attendere gli equilibri di bilancio per recuperare tutte queste cifre non spese perché sarebbe solo una perdita di tempo che in questo momento di emergenza non ci possiamo permettere e che può essere ovviata facilmente votando questo emendamento”.

Roberto Alicandri

Enrica Vaccari

Marco Federici

Antonio Taurelli

Waldemaro Marchiafava